Й.Столтенберг: все члены НАТО поддерживают суверенитет Украины

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 25834 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100846 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116284 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175016 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128188 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123770 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116502 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106423 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107466 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103883 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Й.Столтенберг: все члены НАТО поддерживают суверенитет Украины

Й.Столтенберг: все члены НАТО поддерживают суверенитет Украины

Киев  •  УНН

 • 10960 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Все страны-члены НАТО в очередной раз подтвердили, что они полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и не признают аннексию Крыма. Об этом на брифинге в Брюсселе после заседания Совета  НАТО – Россия заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает УНН.

“Все члены НАТО подтверждают серьезную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Крыма Россией”, – заявил Й.Столтенберг.

Как передавал УНН, Генсек НАТО сообщил, что завтра в Брюсселе состоится заседание комиссии Украина — НАТО.

Напомним, в тот же день в штаб-квартире НАТО пройдет встреча министров иностранных дел стран-членов альянса.

 

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