Й.Столтенберг: все члены НАТО поддерживают суверенитет Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Все страны-члены НАТО в очередной раз подтвердили, что они полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и не признают аннексию Крыма. Об этом на брифинге в Брюсселе после заседания Совета НАТО – Россия заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает УНН.
“Все члены НАТО подтверждают серьезную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Крыма Россией”, – заявил Й.Столтенберг.
Как передавал УНН, Генсек НАТО сообщил, что завтра в Брюсселе состоится заседание комиссии Украина — НАТО.
Напомним, в тот же день в штаб-квартире НАТО пройдет встреча министров иностранных дел стран-членов альянса.