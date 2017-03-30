Й.Столтенберг: все члены НАТО поддерживают суверенитет Украины

“Все члены НАТО подтверждают серьезную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Крыма Россией”, – заявил Й.Столтенберг.

Как передавал УНН, Генсек НАТО сообщил, что завтра в Брюсселе состоится заседание комиссии Украина — НАТО.

Напомним, в тот же день в штаб-квартире НАТО пройдет встреча министров иностранных дел стран-членов альянса.