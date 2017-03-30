Й.Столтенберг: усі члени НАТО підтримують суверенітет України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Усі країни-члени НАТО вчергове підтвердили, що вони цілковито підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та не визнають анексію Криму. Про це під час брифінгу в Брюсселі після засідання Ради НАТО – Росія заявив Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг, передає УНН.
“Усі члени НАТО підтверджують свою серйозну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконну анексію Криму Росією”, — заявив Й.Столтенберг.
Як передавав УНН, Генсек НАТО повідомив, що завтра у Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна — НАТО.
Нагадаємо, в той же день у штаб-квартирі НАТО пройде зустріч міністрів закордонних справ країн-членів альянсу.