Й.Столтенберг: тактика НАТО в отношении России – сдерживание и диалог
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Все страны-члены НАТО придерживаются единой тактики в отношении России, которая предусматривает ее сдерживание и, одновременно, диалог с ней. Об этом Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил перед встречей министров иностранных дел стран НАТО, передает УНН.
“У нас единая позиция относительно России: мощная оборона и сдерживание одновременно с диалогом. И мы выполняем обе эти задачи”, – заявил Генсек НАТО.
Как сообщал УНН, 30 марта на заседании Совета Россия — НАТО стороны обменялись информацией о своих войсковых группировках.