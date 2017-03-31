Й.Столтенберг: тактика НАТО в отношении России – сдерживание и диалог

“У нас единая позиция относительно России: мощная оборона и сдерживание одновременно с диалогом. И мы выполняем обе эти задачи”, – заявил Генсек НАТО.

Как сообщал УНН, 30 марта на заседании Совета Россия — НАТО стороны обменялись информацией о своих войсковых группировках.