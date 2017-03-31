Й.Столтенберг: тактика НАТО щодо Росії – стримування і діалог
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Усі країни-члени НАТО дотримуються єдиної тактики щодо Росії, яка передбачає її стримування та, водночас, діалог із нею. Про це Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг заявив перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО, передає УНН.
“У нас єдина позиція щодо Росії: потужна оборона і стримування одночасно з діалогом. І ми виконуємо ці обидва завдання”, — заявив Генсек НАТО.
Як повідомляв УНН, 30 березня на засіданні Ради НАТО — Росія сторони обмінялися інформацією щодо своїх військових угруповань.