WSJ: телефонный разговор В.Путина и Д.Трампа длился около 30 минут
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа длился около 30 минут. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с деталями звонка, передает УНН.
“Телефонная беседа длилась около 30 минут, она была инициирована Путиным”, — пишет издание со ссылкой на чиновника, который отметил, что во время разговора не было достигнуто прорыва.
Стоит отметить, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре высказались в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита G20 в Гамбурге в июле .
Как сообщал УНН ранее, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в вторник поговорили по телефону .