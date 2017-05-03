WSJ: телефонна розмова В.Путіна і Д.Трампа тривала близько 30 хвилин
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа тривала близько 30 хвилин. Про це повідомила газета Wall Street Journal з посиланням на неназваного американського чиновника, знайомого з деталями дзвінка, передає УНН.
“Телефонна розмова тривала близько 30 хвилин, вона була ініційована Путіним”, — пише видання з посиланням на чиновника, який зазначив, що під час розмови не було досягнуто прориву.
Варто зазначити, що Президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп в телефонній розмові висловилися на користь організації особистої зустрічі в прив’язці до засідання саміту G20 в Гамбурзі в липні.
Як повідомляв УНН раніше, президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп у вівторок поговорили по телефону.