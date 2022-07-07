WSJ: российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Российские оккупанты превратили Запорожскую атомную электростанцию в военную базу. На территории станции разместили РСЗО "Смерч", "Град", танки и бронетранспортеры. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Детали
Как отмечается, на ЗАЭС находятся более 500 российских военных, они развернули тяжелые артиллерийские батареи и заложили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов. Украинская армия удерживает города на противоположном берегу Днепра, примерно в 5 км, но не может атаковать станцию из-за угрозы повреждения ядерных реакторов.
Отмечается, что в прошлом месяце оккупанты развернули на территории ЗАЭС РСЗО "Смерч", ракетные установки "Град", танки и бронетранспортеры. Земля вокруг завода урезана траншеями.
Также сообщается, что старшие техники "Росатома" создали базу в охраняемом бункере под станцией. Сотрудники станции и их семьи опасаются, что растущая милитаризация ЗАЭС может привести к еще одной ядерной катастрофе.
Напомним
Умер работник Запорожской АЭС, которого избивали и пытали рашисты.