WP: вторжение в Украину может привести к росту мировых цен на продукты

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“Более 100 тыс. российских военнослужащих сосредоточены возле Украины на фоне шквала дипломатических усилий, направленных на то, чтобы разрядить перспективу конфликта. Если мир не восторжествует, самую высокую цену заплатят ориентирующиеся на Запад украинцы. Однако при худшем сценарии, цена крупного российского вторжения в Украину — одного из крупнейших в мире экспортеров зерна — может резко возрасти по всему миру, что приведет к скачку и без того растущих цен на продовольствие и повысит риск социальных волнений далеко за пределами Восточной Европы”, — пишет колумнист.

Детали

Так, отмечает Файола, экономическим фактором является глобальное влияние санкций Запада против России — крупного экспортера сельскохозяйственной продукции, металлов и топлива, особенно в Западную Европу и Китай. И, по его мнению, если ситуация обострится настолько, что вызовет “ошеломляющие” санкции, это может привести к резкому скачку цен и усугубить проблемы с глобальными цепочками поставок из-за усугубления ситуации на рынках сырьевых товаров, включая природный газ и металлы, такие как никель, медь и платина, которые используются в производстве всего, от автомобилей до космических кораблей.

“Но, пожалуй, не менее важно, что большое российское вторжение также повлияет на поток товаров из Украины, четвертого по величине поставщика пшеницы и кукурузы в мире. Серьезный сбой украинского экспорта — особенно в сочетании с любым приостановлением еще большего экспорта российского зерна" — может раскручивать инфляцию, которая и так достигает максимумов в некоторых странах, считает эксперт.

Особое внимание он уделил топливу и продовольствию. Так, по данным продовольственного агентства ООН, в прошлом году мировые цены на продовольствие выросли на 28,1% — до самого высокого уровня за десятилетие.

Опасения по поводу войны уже привели к тому, что фьючерсы на кукурузу в США достигли самого высокого уровня с июня, а фьючерсы на пшеницу достигли двухмесячного максимума перед недавним смягчением, заметил эксперт.

Файола подчеркнул, что за последние 20 лет богатые урожаи в Украине "повысили роль страны как мировой житницы”: некоторые из ее крупнейших клиентов — экономически нестабильные, в некоторых случаях государства Ближнего Востока и Африки, которых раздирает война, включая Йемен, Ливан и Ливию, где “нехватка зерна или скачки цен могут не только усугубить нищету, но и вызвать непредсказуемые социальные последствия”.

Андрей Сизов, глава российской консалтинговой компании “СовЭкон”, в общении с экспертом заявил, что в случае, если российское вторжение произойдет, и экспорт будет серьезно подорван, “это будет означать большие проблемы для всех крупных импортеров продовольствия, особенно в Северной Африке, Иране, Судане, Афганистане и Египте. При таком сценарии возрастает риск социальных беспорядков во всех этих странах”.

Аналитик по пищевым продуктам и сельскому хозяйству из Breakthrough Institute Алекс Смит отметил в статье для Foreign Policy, что угрозы украинскому экспорту пшеницы представляют наибольший риск для глобальной продовольственной безопасности. В число ее клиентов входят Китай и Европейский Союз, "но развивающиеся страны — это страны, где украинская пшеница стала важным импортом”, написал он.

Влияние на мировых потребителей может быть гораздо хуже, если Россия попытается, в частности, повысить экспортную пошлину, чтобы ограничить собственное производство пшеницы для обеспечения продовольственной безопасности во время любой предполагаемой войны, считает Файола.

“В этом случае американцы почти наверняка должны рассчитывать на более высокие цены в супермаркетах. Насколько выше, никто не знает”, — сказано в статье.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.