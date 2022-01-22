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15 марта, 19:03 • 107989 просмотра

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WP: США попросили Россию не обнародовать ответ Вашингтона на предложения по "гарантиям безопасности"

WP: США попросили Россию не обнародовать ответ Вашингтона на предложения по "гарантиям безопасности"

Киев • УНН

 • 27720 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Соединенные Штаты Америки попросили Россию не публиковать ответ Вашингтона на требования по “гарантиям безопасности”. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

В то же время газета сообщает, что в Госдепартаменте не исключают варианта, что Москва все равно решит предать письмо гласности после того, как получит его.

В Госдепартаменте также рассказали, что в письменном ответе США будут указаны американские предложения по вопросам безопасности. Кроме того, в письме демонстрируется заинтересованность Вашингтона в продолжении диалога с Москвой.

Как отмечает газета, документ при этом не будет содержать обещаний об отказе НАТО от политики открытых дверей в вопросе присоединения к Альянсу новых стран.

В США считают,что отправка письма будет иметь смысл, так как с ним ознакомится лично президент Владимир Путин.

Цитата

“Это в наших интересах, чтобы человек, который принимает единоличные решения в России, ознакомился с нашей позицией и решил, как двигаться дальше”, — заявил источник в Белом доме.

Добавим

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что государственный департамент США на следующей неделе предоставит РФ ответы на их требования о "гарантиях безопасности".

Кроме того, США хотели бы провести новую встречу с РФ после того, как они передадут россиянам письменные ответы на их требования, а также свои опасения.

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