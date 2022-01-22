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WP: США попросили Росію не оприлюднити відповідь Вашингтона на пропозиції щодо "гарантій безпеки"

WP: США попросили Росію не оприлюднити відповідь Вашингтона на пропозиції щодо "гарантій безпеки"

Київ • УНН

 • 27726 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Сполучені Штати Америки попросили Росію не публікувати відповідь Вашингтона на вимоги щодо "гарантій безпеки". Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

У той же час газета повідомляє, що в Держдепартаменті не виключають варіанту, що Москва все одно вирішить оприлюднити лист після того, як отримає його.

У Держдепартаменті також розповіли, що в письмовій відповіді США будуть вказані американські пропозиції з питань безпеки. Крім того, в листі демонструється зацікавленість Вашингтона в продовженні діалогу з Москвою.

Як зазначає газета, документ при цьому не міститиме обіцянок про відмову НАТО від політики відкритих дверей у питанні приєднання до Альянсу нових країн.

У США вважають, що відправка листа буде мати сенс, так як з ним ознайомиться особисто президент Володимир Путін.

Цитата

"Це в наших інтересах, щоб людина, яка приймає одноосібні рішення в Росії, ознайомилася з нашою позицією і вирішила, як рухатися далі", — заявило джерело в Білому домі.

Додамо

Глава МЗС Росії Сергій Лавров раніше заявив, що Державний департамент США наступного тижня надасть РФ відповіді на їхні вимоги про "гарантії безпеки".

Крім того, США хотіли б провести нову зустріч з РФ після того, як вони передадуть росіянам письмові відповіді на їхні вимоги, а також свої побоювання.

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