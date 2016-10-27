WOG предлагает экономить на топливе с мобильным приложением

"А еще вас ждет множество акций на разные вкусности. Однако, несмотря на такие весомые преимущества, карта ПРАЙД все же не открывает столько возможностей, сколько адаптированное мобильное приложение.

С WOG PRIDE, кроме всего выше перечисленного, вы получаете на 10% больше бонусов с каждой покупки. А еще вас ждет целый ряд удобных предложений и возможностей. Например, вы сможете заранее купить кофе и горючее онлайн по супер выгодным условиям. Такая возможность не только хорошо сэкономит ваше время, но и поможет сэкономить! Поэтому на каждом литре топлива можно сэкономить от 30 коп. до 1 грн, при этом начисление бонусов остается! А вот каждая 10 чашка кофе, приобретенная онлайн - бесплатно.

Также наше приложение позволяет в быстрый и удобный способ узнать о ближайших АЗС на вашем пути и увидеть их на карте, выбрать кафе, проложить маршрут к выбранному пункту и оценить гостеприимство сотрудников ", - отметили в компании.

Напомним, как сообщал УНН, WOG присоединилась к благотворительной инициативе помощи пострадавшим в АТО.