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WOG пропонує заощаджувати на пальному з мобільним додатком

WOG пропонує заощаджувати на пальному з мобільним додатком

Київ • УНН

 • 7532 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У компанії WOG власникам мобільного додатку ПРАЙД пропонують заощаджувати 1 грн на кожному літрі пального впродовж першого місяця та накопичувати бонуси на знижки в подальшому. Про це УНН повідомили в компанії.

“А ще на вас чекає безліч акцій на різні смаколики. Проте, не дивлячись на такі вагомі переваги, картка ПРАЙД все ж не відкриває стільки можливостей, скільки адаптований мобільний додаток.

З WOG PRIDE, крім усього вище перерахованого, ви отримуєте на 10% більше бонусів з кожної покупки. А ще на вас чекає ціла низка зручних пропозицій і можливостей. Наприклад, ви зможете заздалегідь купити каву та пальне он-лайн за супер вигідними умовами. Така можливість не лише добряче зекономить ваш час, але й допоможе заощадити! Відтак на кожному літрі пального можна зекономити від 30 коп. до 1 грн, при цьому нарахування бонусів залишається! А от кожна 10 чашка кави, придбана он-лайн — безкоштовна.

Також наш додаток дозволяє у швидкий й зручний спосіб дізнатися про найближчі АЗК на вашому шляху та побачити їх на карті, обрати кафе, прокласти маршрут до вибраного пункту й оцінити гостинність співробітників”, — наголосили в компанії.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, WOG долучилася до благодійної ініціативи допомоги постраждалим в АТО.

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