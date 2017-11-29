WOG угощает бесплатным кофе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Участники программы лояльности ПРАЙД имеют возможность получить каждую десятую чашку кофе или фирменного чая в подарок. Об этом рассказали в пресс-службе компании WOG, передает УНН.
"Покупайте найкавовиший кофе или фирменные чаи на кошелек ПРАЙД и получайте каждую 10-ю чашку любимого горячего напитка в подарок", - говорится в сообщении.
Купить напитки можно с помощью онлайн магазина на сайте компании WOG, или через приложение WOG PRIDE. Осуществить оплату за кофе и фирменный чай можно любым удобным способом.
"При покупке от 10 порций одним платежом, клиенты WOG платите за 9 избранных напитков. 10-порция горячего напитка в подарок!", - добавили в WOG.