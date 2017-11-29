WOG угощает бесплатным кофе

"Покупайте найкавовиший кофе или фирменные чаи на кошелек ПРАЙД и получайте каждую 10-ю чашку любимого горячего напитка в подарок", - говорится в сообщении.

Купить напитки можно с помощью онлайн магазина на сайте компании WOG, или через приложение WOG PRIDE. Осуществить оплату за кофе и фирменный чай можно любым удобным способом.

"При покупке от 10 порций одним платежом, клиенты WOG платите за 9 избранных напитков. 10-порция горячего напитка в подарок!", - добавили в WOG.