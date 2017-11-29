WOG пригощає безкоштовною кавою

"Купуйте найкавовішу каву або фірмові чаї на гаманець ПРАЙД та отримуйте кожну 10-ту чашку улюбленого гарячого напою у подарунок", - йдеться у повідомленні.

Придбати напої можна за допомогою онлайн магазину на сайті компанії WOG, або через додаток WOG PRIDE. Здійснити оплату за каву та фірмовий чай можна будь-яким зручним способом.

"При покупці від 10 порцій одним платежем, клієнти WOG платіть за 9 обраних напоїв. 10-та порція гарячого напою у подарунок!", - додали у WOG.