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WOG пригощає безкоштовною кавою

WOG пригощає безкоштовною кавою

Київ • УНН

 • 19554 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Учасники програми лояльності ПРАЙД мають можливість отримати кожну десяту чашку кави або фірмового чаю у подарунок. Про це розповіли у прес-службі компанії WOG, передає УНН.

"Купуйте найкавовішу каву або фірмові чаї на гаманець ПРАЙД та отримуйте кожну 10-ту чашку улюбленого гарячого напою у подарунок", - йдеться у повідомленні.

Придбати напої можна за допомогою онлайн магазину на сайті компанії WOG, або через додаток WOG PRIDE. Здійснити оплату за каву та фірмовий чай можна будь-яким зручним способом.

"При покупці від 10 порцій одним платежем, клієнти WOG платіть за 9 обраних напоїв. 10-та порція гарячого напою у подарунок!", - додали у WOG.

 

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