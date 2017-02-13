WOG планирует выпустить виртуального бота для пользователей Viber и Skype
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Компания WOG стала первой среди топливных компаний, кто запустил виртуального помощника - бота для пользователей мессенджеров Telegram и Facebook Messenger. Однако, инновации для комфорта своих потребителей в WOG планируют расширять, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Поэтому, следующим шагом WOG собирается выпустить виртуального бота для пользователей Viber и Skype.
Сейчас бот для Telegram и Facebook Messenger представлен в бета-версии и в большей степени представляет собой справочник, помогающий клиентам WOG быстро сориентироваться в распространенных вопросах.
Глава диджитал отдела WOG Дмитрий Демидов говорит: "Появление WOG BOT - оптимизация коммуникации между клиентом и WOG. По многим позициям пользователю уже нет необходимости звонить на горячую линию или писать в службу поддержки - бот решает часть задач".
"Когда появится расширенная версия WOG BOT и будут у него новые функции - зависит от пользователей, от их реакции - комментариев и запросов в компании охотно ждут", - объясняет Дмитрий Демидов. И в ближайшее время компания планирует выпустить WOG BOT еще и для пользователей Viber и Skype.
Чтобы установить помощника WOG BOT, пользователю необходимо в выбранном мессенджере в строке поиска ввести @wogpridebot. Далее будет предложен выбор языка и меню задач.