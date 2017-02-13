WOG планує випусти віртуального БОТа для користувачів Viber і Skype
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Компанія WOG стала першою серед паливних компаній, хто запустив віртуального помічника – бота для користувачів месенджерів Telegram і Facebook Messenger. Проте, інновації для комфорту своїх споживачів у WOG планують розширювати, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.
Тож, наступним кроком WOG збирається випусти віртуального БОТа для користувачів Viber і Skype.
Зараз бот для Telegram і Facebook Messenger представлений в бета-версії і в більшій мірі являє собою довідник, що допомагає клієнтам WOG швидко зорієнтуватися в поширених питаннях.
Глава Діджитал відділу WOG Дмитро Демидов каже: "Поява WOG BOT - оптимізація комунікації між клієнтом і WOG. За багатьма позиціями користувачеві вже немає необхідності телефонувати на гарячу лінію або писати в службу підтримки - бот вирішує частину завдань".
"Коли з'явиться розширена версія WOG BOT і чи будуть у нього нові функції - залежить від користувачів, від їх реакції - коментарів і запитів в компанії охоче чекають", - пояснює Дмитро Демидов. І найближчим часом компанія планує випустити WOG BOT ще і для користувачів Viber і Skype.
Щоб встановити помічника WOG BOT, користувачеві необхідно в обраному мессенджері в рядку пошуку ввести @wogpridebot. Далі буде запропонований вибір мови і меню завдань.