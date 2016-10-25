WOG присоединилась к благотворительной инициативе помощи пострадавшим в АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Компания WOG поддержала всеукраинскую акцию и начала сбор пластиковых крышечек, которые планируют отдать на переработку, а вырученные средства направить на протезирование пострадавших в АТО бойцов, сообщили УНН в компании WOG.
В рамках всеукраинской акции "Добро горстями" компания WOG предлагает принять участие в новой благотворительной акции в городе Луцке.
"На АЗС WOG мы установили специальные ящики сбора, нет, не средств - крышечек от пластиковых бутылок! Поэтому просим вас на период акции не выбрасывать это сырье в мусор, а просто собирать в какой-то мешочек, чтобы потом положить их в наш благотворительный ящик. А дальше мы отдадим собранные крышечки на переработку, средства из которой отправятся на протезирование ребят, воевавших на Востоке", - сообщили в компании.
Напомним, WOG получила знак социально ответственной компании.
Как сообщал УНН, клиенты WOG установили новый рекорд по сбору средств в рамках акции "Дорога к сердцу".