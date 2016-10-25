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WOG долучилася до благодійної ініціативи допомоги постраждалим в АТО

WOG долучилася до благодійної ініціативи допомоги постраждалим в АТО

Київ • УНН

 • 7557 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Компанія WOG підтримала всеукраїнську акцію та розпочала збір пластикових кришечок, які планують віддати на переробку, а виручені кошти спрямувати на протезування постраждалих в АТО бійців, повідомили УНН в компанії WOG.

У рамках всеукраїнської акції “Добро жменями” компанія WOG пропонує взяти участь у новій благодійній акції у місті Луцьку.

“На АЗК WOG ми встановили спеціальні скриньки збору, ні, не коштів — кришечок від пластикових пляшок! Тож просимо вас на період акції не викидати цю сировину в смітник, а просто збирати у якийсь мішечок, аби згодом покласти їх до нашої благодійної скриньки. А далі ми віддамо зібрані кришечки на переробку, кошти з якою відправляться на протезування хлопців, що воювали на Сході”, — повідомили у компанії.

Нагадаємо, WOG отримав знак соціально відповідальної компанії.

Як повідомляв УНН, клієнти WOG встановили новий рекорд зі збору коштів в рамках акції “Дорога до серця”.

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