WOG долучилася до благодійної ініціативи допомоги постраждалим в АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Компанія WOG підтримала всеукраїнську акцію та розпочала збір пластикових кришечок, які планують віддати на переробку, а виручені кошти спрямувати на протезування постраждалих в АТО бійців, повідомили УНН в компанії WOG.
У рамках всеукраїнської акції “Добро жменями” компанія WOG пропонує взяти участь у новій благодійній акції у місті Луцьку.
“На АЗК WOG ми встановили спеціальні скриньки збору, ні, не коштів — кришечок від пластикових пляшок! Тож просимо вас на період акції не викидати цю сировину в смітник, а просто збирати у якийсь мішечок, аби згодом покласти їх до нашої благодійної скриньки. А далі ми віддамо зібрані кришечки на переробку, кошти з якою відправляться на протезування хлопців, що воювали на Сході”, — повідомили у компанії.
Нагадаємо, WOG отримав знак соціально відповідальної компанії.
Як повідомляв УНН, клієнти WOG встановили новий рекорд зі збору коштів в рамках акції “Дорога до серця”.