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Wikipedia на итальянском языке перестала работать из-за протеста против директивы ЕС

Wikipedia на итальянском языке перестала работать из-за протеста против директивы ЕС

Киев  •  УНН

 • 14231 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Страницы электронной энциклопедии Wikipedia не открываются на итальянском языке. Таким образом авторы итальянской версии сайта выражают несогласие с директивой Евросоюза об авторском праве в интернете, голосование по которой пройдет в Европарламенте 5 июля, об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление, размещенное на главной странице итальянской версии портала.

“Вместо того, чтобы изменить законодательство ЕС по авторскому праву и способствовать всеобщему участию в информационном обществе, она (директива) препятствует свободе онлайн-пространства и создает препятствия для доступа в интернет, выстраивая новые барьеры, фильтры и ограничения. Если это предложение будет одобрено, возможно, не получится поделиться газетной статьей в социальной сети или найти ее через поисковик. Сама Wikipedia столкнется с риском закрытия”, — говорится в заявлении, размещенной на главной странице итальянской версии портала во вторник.

“По этим причинам итальянское сообщество Wikipedia решило закрыть все страницы энциклопедии. Мы хотим сохранить бесплатную открытую энциклопедию с проверяемым контентом, поэтому мы просим всех членов Европарламента отказаться от актуального текста директивы и возобновить дискуссии”, — указали авторы заявления.

Как сообщал УНН, ответственность за защиту конфиденциальности данных интернет-пользователей должна лежать на частных компаниях, а регулирование интернета со стороны власти опасно. Такую точку зрения высказал американский интернет-предприниматель, основатель электронной энциклопедии Wikipedia Джимми Уэйлс 29 марта.

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