Wikipedia італійською мовою перестала працювати через протест проти директиви ЄС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Сторінки електронної енциклопедії Wikipedia не відчиняються італійською мовою. Таким чином автори італійської версії сайту висловлюють незгоду з директивою Євросоюзу про авторське право в інтернеті, голосування по якій пройде в Європарламенті 5 липня, про це повідомляє УНН з посиланням на заяву, розміщену на головній сторінці італійської версії порталу.

“Замість того, щоб змінити законодавство ЄС з авторського права та сприяти загальній участі в інформаційному суспільстві, вона (директива) перешкоджає свободі онлайн-простору і створює перешкоди для доступу в інтернет, вибудовуючи нові бар’єри, фільтри і обмеження. Якщо ця пропозиція буде схвалена, можливо, не вийде поділитися газетною статтею в соціальній мережі або знайти її через пошуковик. Сама Wikipedia зіткнеться з ризиком закриття”, — йдеться в заяві.

“З цих причин італійське співтовариство Wikipedia вирішило закрити всі сторінки енциклопедії. Ми хочемо зберегти безкоштовну відкриту енциклопедію з контентом, який можна перевірити, тому ми просимо всіх членів Європарламенту відмовитися від актуального тексту директиви і відновити дискусії”, — вказали автори заяви.

Як повідомляв УНН, відповідальність за захист конфіденційності даних інтернет-користувачів повинна лежати на приватних компаніях, а регулювання інтернету з боку влади є небезпечним. Таку точку зору висловив американський інтернет-підприємець, засновник електронної енциклопедії Wikipedia Джиммі Вейлз 29 березня.

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