WhatsApp разрабатывает функцию транскрипции голосовых сообщений
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. WhatsApp разрабатывает новую функцию для пользователей iOS, которая позволит превращать голосовые сообщения в текст. Об этом УНН сообщает со ссылкой на WABetaInfo.
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“Мы уже говорили о возможности получить расшифровку ваших голосовых сообщений четыре месяца назад с помощью стороннего приложения в WhatsApp для Android. Была нужна внешняя программа, потому что WhatsApp не поддерживает эту функцию, но сегодня все наконец меняется, потому что мы можем сказать, что WhatsApp работает над транскрипцией голосовых сообщений!”, — сказано в сообщении.
Детали
Как отмечается, данная функция будет осуществляться на устройстве пользователя, поэтому WhatsApp и Facebook не смогут получить доступ к их содержанию. Известно, что голосовые сообщения пользователей также должны помочь Apple улучшить технологию распознавания речи, но это опциональная функция. После принятия предложения о праве доступа к распознавания речи, пользователи смогут попробовать услугу в новом разделе “Транскрипция”, где также можно перейти к определенной временной отметке.
Добавим
Пока нет информации о доступности новой функции в WhatsApp для Android.
Напомним
В Ирландии оштрафовали компанию-оператора мессенджера WhatsApp на 225 миллионов евро за нарушение Общего регламента по защите данных ЕС.