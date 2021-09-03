WhatsApp оштрафували в Ірландії на 225 мільйонів євро

Деталі

Представники месенджера збираються подати апеляцію і називають розмір штрафу “абсолютно непропорційним”.

Контекст

Розслідування щодо WhatsApp почалося в 2018 році. DPC перевіряла, чи виконував месенджер зобов’язання щодо власних користувачів. Крім того, вивчалося питання обробки і передачі особистих даних користувачів Facebook (якому належить WhatsApp) і іншим технологічним компаніям. У грудні 2020 року DPC передала європейським профільним відомствам своє рішення з пропозицією призначити штраф від 30 до 50 мільйонів євро, однак вісім європейських регуляторів виступили проти.

Відсутність консенсусу в червні призвела до запуску процедури врегулювання суперечок. Європейська рада із захисту даних наказала Дубліну призначити оператору месенджера “ефективний, зрозумілий і масштабний” штраф. У свою чергу, DPC вимагає від WhatsApp відкоригувати роботу щодо використання даних користувачів відповідно до Загального регламенту щодо захисту даних.