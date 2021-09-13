WhatsApp розробляє функцію транскрипції голосових повідомлень

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“Ми вже говорили про можливість отримати розшифровку ваших голосових повідомлень чотири місяці тому за допомогою стороннього додатка в WhatsApp для Android. Була потрібна зовнішня програма, тому що WhatsApp не підтримує цю функцію, але сьогодні все нарешті змінюється, тому що ми можемо оголосити, що WhatsApp працює над транскрипцією голосових повідомлень!”, — сказано у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, дана функція буде здійснюватися на пристрої користувача, тому WhatsApp і Facebook не зможуть отримати доступ до їхнього змісту. Відомо, що голосові повідомлення користувачів також повинні допомогти Apple поліпшити технологію розпізнавання мови, але це опціональна функція. Після прийняття пропозиції про право доступу до розпізнавання мови, користувачі зможуть спробувати послугу в новому розділі “Транскрипція”, де також можна перейти до певної часової позначки.

Додамо

Наразі немає інформації про доступність нової функція в WhatsApp для Android.

Нагадаємо

В Ірландії оштрафували компанію-оператора месенджера WhatsApp на 225 мільйонів євро за порушення Загального регламенту щодо захисту даних ЄС.