WhatsApp подает в суд на правительство Индии: новые правила для медиа означают конец конфиденциальности
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. WhatsApp подал в Дели иск к правительству Индии, стремясь заблокировать новые правила, вступающие в силу в среду, которые, по мнению экспертов, заставят калифорнийское подразделение Facebook нарушить защиту конфиденциальности. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В судебном иске, описанном людьми, знакомыми с ним, требуется от Высокого суда Дели определить, что одно из новых правил является нарушением прав на неприкосновенность частной жизни в конституции Индии, поскольку оно требует от компаний социальных сетей идентифицировать "первого отправителя информации", когда власть требует этого.
Хотя закон требует, чтобы WhatsApp разоблачал только обвиняемых в правонарушениях, утверждение о чем заслуживает доверия, компания заявляет, что на практике она не может сделать это. Поскольку сообщения зашифрованы сквозным шифрованием, то в соответствии с законом, заявляет WhatsApp, он должен будет взламывать шифрование как для получателей, так и для отправителей сообщений.
Дополнение
Иск углубляет усиление борьбы между правительством премьер-министра Индии Нарендры Моди и техническими гигантами, включая Facebook, родительскую компанию Google - Alphabet и Twitter на одном из ключевых растущих рынков в мире.
Напряжение возросло после посещения полицией офисов Twitter в начале этой недели. Сеть микроблогов обозначила посты представителя доминирующей партии и других лиц содержащими "манипулируемые средства массовой информации", заявив, что сюда входит сфабрикованная информация.
Правительство Индии требует от технологических компаний удалять не только то, что оно называет дезинформацией о пандемии COVID-19, опустошающей Индию, но и некоторую критику реакции правительства на кризис, ежедневно уносящего тысячи жизней.
WhatsApp имеет почти 400 млн пользователей в Индии.