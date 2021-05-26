WhatsApp подає в суд на уряд Індії: нові правила для медіа означають кінець конфіденційності

Деталі

У судовому позові, описаному людьми, знайомими з ним, вимагається від Високого суду Делі оголосити, що одне з нових правил є порушенням прав на недоторканність приватного життя в конституції Індії, оскільки воно вимагає від компаній соціальних мереж ідентифікувати "першого відправника інформації", коли влада вимагає цього.

Хоча закон вимагає, щоб WhatsApp викривала тільки людей, обвинувачених у правопорушеннях, твердження про що заслуговують на довіру, компанія заявляє, що на практиці вона не може зробити це. Оскільки повідомлення зашифровані наскрізним шифруванням, то відповідно до закону, заявляє WhatsApp, він муситиме зламувати шифрування як для одержувачів, так і для "відправників" повідомлень.

Доповнення

Позов поглиблює посилення боротьби між урядом прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді та технічними гігантами, включаючи Facebook, батьківську компанію Google - Alphabet та Twitter на одному з ключових зростаючих ринків у світі.

Напруга зросла після відвідування поліцією офісів Twitter на початку цього тижня. Мережа мікроблогів позначила пости представника домінуючої партії та інших осіб такими, що містять "маніпульовані засоби масової інформації", заявивши, що сюди входить сфабрикована інформація.

Уряд Індії вимагає від технологічних компаній видаляти не лише те, що він називає дезінформацією про пандемію COVID-19, що нищить Індію, але і деяку критику реакції уряду на кризу, що щодня забирає тисячі життів.

WhatsApp має майже 400 мільйонів користувачів в Індії.