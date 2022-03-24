Western Union останавливает работу в россии

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"Western Union останавливает проведение денежных переводов в россии", - сказано в сообщении.

Детали

Как поясняется, денежные переводы, отправленные из россии в другие страны и не выплаченные получателям до 24 марта 2022 года, будут доступны для получателей в других странах в любое время. Если отправитель в россии решит получить возврат перевода, это можно будет сделать в отделении одного из партнеров.

Денежные переводы, отправленные в россию и не выплаченные получателю до 24 марта 2022 года, будут возвращены отправителю.

Ранее

10 vарта Western Union осудила неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину и заявила о приостановке работы на территории россии и беларуси.