Well-being на работе в условиях войны: МХП адаптировала программу Google для развития эмоциональной зрелости

Детали

Программа под названием Search Inside Yourself («Поиск внутри себя», SIY) была создана командой мировых экспертов во главе с Дэниелом Гоулманом для Google и используется сейчас в более чем 50 странах мира и международных организациях. Ее цель - сформировать конкретные навыки для развития каждой из пяти областей эмоционального интеллекта, таким образом развивая лучшую производительность, лидерские качества, резилентность и благополучие.

«Используя инструменты нейронауки, внимательности и эмоционального интеллекта, SIY предлагает научно обоснованные практики для роста лидеров и быстрое практическое применение навыков к личным и профессиональным вызовам», — объяснила директор департамента стратегии и методологии управления персоналом Анастасия Громова.

Среди преимуществ для бизнеса благодаря программе: улучшаются лидерские способности, повышаются резилентность и благосостояние, а также вовлеченность сотрудников, в то время как уровень стресса снижается.

«Мы понимали, что для того, чтобы эффективно внедрить эту программу, мы должны были адаптировать ее под нашу реальность, пропустить ее постулаты через нашу жизнь. Таким образом мы интегрировали изменения в SIY, поэтому программа теперь включает в себя ее неизменную основу и релевантные навыки к нашим условиям», — добавила внутренний психолог МХП, тренер SIY Александра Бирук.

SIY является сертификационной, поэтому тренеры, которые внедряют ее, должны пройти обучение в течение 8 месяцев. В результате внедрения программы работодатели и сотрудники наблюдают повышение производительности и улучшение ментального здоровья. По официальным данным создателей SIY, более 79% участников после прохождения программы указывают на увеличение уровня энергии, 85% — развили качества общения с другими, а 91% — улучшили способность противостоять стрессу и сохранять спокойствие в сложных ситуациях.

«Программа усилила ценность заботы о собственном ментальном благополучии. Сейчас тренирую навык останавливаться и брать паузу для переключения с мыслей на эмоции и тело. Получил подтверждение того, что качественные изменения — это системные полезные привычки, которым программа меня научила», — поделился участник программы.

Программа состоит из 2 дней глубокого опыта и работы в формате тренинга, а после — 28 дней челленджа для отработки маленьких шагов и формирования навыков.

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро-, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га.

Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, в частности «Наша Ряба», «Апетитна», «Легко!», «Бащинський», Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами МХП открыли по всей Украине 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов кулинарных идей «М'ясомаркет», заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины «Їжа Свіжа», «Наша Ряба», «Українське курча».