Well-being на роботі в умовах війни: МХП адаптувала програму Google для розвитку емоційної зрілості

Деталі

Програма, що має назву Search Inside Yourself («Пошук усередині себе», SIY), була створена командою світових експертів на чолі з Деніелом Ґоулманом для Google та використовується зараз у понад 50 країнах світу та міжнародних організаціях. Її мета - сформувати конкретні навички для розвитку кожної з п’яти областей емоційного інтелекту, таким чином розвиваючи кращу продуктивність, лідерські якості, резилентність і добробут.

«Використовуючи інструменти нейронауки, уважності та емоційного інтелекту, SIY пропонує науково обґрунтовані практики для зростання лідерів і швидке практичне застосування навичок до особистих і професійних викликів», — пояснила директорка департаменту стратегії та методології управління персоналом Анастасія Громова.

Серед переваг для бізнесу завдяки програмі покращуються лідерські здібності, підвищуються резилентність і добробут, а також залученість співробітників, у той час, як рівень стресу знижується.

«Ми розуміли, що для того, щоб ефективно впровадити цю програму, ми мали адаптувати її під нашу реальність, пропустити її постулати через наше життя. Таким чином ми інтегрували зміни в SIY, тому програма тепер містить у собі її незмінну основу та релевантні навички до наших умов», — додала внутрішній психолог МХП, тренерка SIY Олександра Бірук.

SIY є сертифікаційною, тому тренери, які впроваджують її, мають пройти навчання протягом 8 місяців. У результаті впровадження програми роботодавці та співробітники спостерігають підвищення продуктивності та покращення ментального здоров’я. За офіційними даними творців SIY, понад 79% учасників після проходження програми вказують на збільшення рівня енергії, 85% — розвили якості спілкування з іншими, а 91% — покращили здатність протистояти стресу та зберігати спокій у складних ситуаціях.

«Програма посилила цінність турботи про власний ментальний добробут. Зараз треную навичку зупинятися та брати паузу для перемикання з думок на емоції та тіло. Отримав підтвердження того, що якісні зміни — це системні корисні звички, яким програма мене навчила», — поділився учасник програми.

Програма складається з 2 днів глибокого досвіду та роботи у форматі тренінгу, а після — 28 днів челенджу для відпрацювання маленьких кроків і формування навичок.

Довідка

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Працює у напрямах агро-, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Виробничі потужності компанії охоплюють більшість областей України, земельний банк становить 360 000 га.

Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема «Наша Ряба», «Апетитна», «Легко!», «Бащинський», Skott Smeat, LaStrava, РябChick та інші. Спільно з партнерами МХП відкрили по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів кулінарних ідей «Мʼясомаркет», заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини «Їжа Свіжа», «Наша Ряба», «Українське курча».