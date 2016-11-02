WBA дала согласие на бой В.Кличко с Э.Джошуа за титул "суперчемпиона" ассоциации

"Команда Кличко очень рада этой резолюции WBA. Владимир всегда гордился быть "суперчемпионом" WBA и теперь он хочет вернуть себе титул. С самого начала, Кличко дал понять, насколько важно ему чтобы титул WBA находился на кону в следующем его поединке", - сказал менеджер украинца Бернд Бенте.

Перед возможностью проведения боя с Кличко, Е.Джошуа проведет еще одну защиту титула 10 декабря в Манчестере против американца Эрика Молины.

Стоит отметить, что согласно решению WBA, в бою за вакантный титул "обычного" чемпиона в супертяжелом весе должны встретиться австралиец Лукас Браун и американский ветеран Шеннон Бриггс.

Напомним, что бывший обладатель титула скандальный британец Тайсон Фьюри в октябре добровольно отказался от пояса чемпиона из-за ряда проблем психологического характера и употребления кокаина.