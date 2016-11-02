WBA дала згоду на бій В.Кличка з Е.Джошуа за титул "суперчемпіона" асоціації
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Всесвітня боксерська асоціація (WBA) прийняла позитивне рішення щодо можливості проведення бою за титул "суперчемпіона" в суперважкій вазі між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа, повідомляє УНН з посиланням на ESPN.
"Команда Кличко дуже рада цій резолюції WBA. Володимир завжди пишався бути "суперчемпіоном" WBA і тепер він хоче повернути собі титул. З самого початку, Кличко дав зрозуміти, наскільки важливо йому аби титул WBA знаходився на кону в наступному його поєдинку", - сказав менеджер українця Бернд Бенте.
Перед можливістю проведення бою з В.Кличко, Е.Джошуа проведе ще один захист титулу 10 грудня в Манчестері проти американця Еріка Моліни.
Варто відзначити, що згідно з рішенням WBA, в бою за вакантний титул "звичайного" чемпіона в суперважкій вазі повинні зустрітися австралієць Лукас Браун і американський ветеран Шеннон Бріггс.
Нагадаємо, що колишній володар титулу скандальний британець Тайсон Ф'юрі в жовтні добровільно відмовився від поясу чемпіона через в низку проблем психологічного характеру та вживання кокаїну.