WADA лишило аккредитации московскую антидопинговую лабораторию в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило аккредитации московскую антидопинговую лабораторию в РФ. Об этом сообщается на сайте организации, пишет УНН.
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"Исполнительным комитетом WADA была одобрена рекомендация Дисциплинарного комитета WADA об отмене "одобренного" статуса национальной антидопинговой лаборатории в Москве проводить анализ крови для биологического паспорта спортсмена (БПС) из-за несоответствия Международному стандарту для лабораторий (ISL) и его Этическому кодексу", - говорится в заявлении организации.
Детали
Московская лаборатория, деятельность которой уже была временно приостановлена с января 2020 года, как указано, "была немедленно уведомлена о решении Исполкома; и по-прежнему не имеет права выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови для БПС или любой другой формой антидопингового анализа для антидопинговых организаций, которые отвечают Всемирному антидопинговому кодексу".
В соответствии со статьей 13.7 Кодекса лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента получения решения.
Что было ранее
Деятельность лаборатории была приостановлена еще в январе 2020 года, после лишения Российского антидопингового агентства статуса соответствия в декабре 2019 года.
9 декабря 2019 года WADA на четыре года отстранило Россию от международных соревнований - в том числе Олимпиад и чемпионатов мира.
Поводом для этого стали выявленные манипуляции с данными лаборатории и допинг-пробами.