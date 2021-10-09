WADA позбавило акредитації московську антидопінгову лабораторію у РФ

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“Виконавчим комітетом WADA була схвалена рекомендація Дисциплінарного комітету WADA про скасування "схваленого" статусу національної антидопінгової лабораторії в Москві проводити аналіз крові для біологічного паспорта спортсмена (БП) через невідповідність Міжнародному стандарту для лабораторій (ISL) і його Етичному кодексу”, - йдеться в заяві організації.

Деталі

Московська лабораторія, діяльність якої вже була тимчасово припинена з січня 2020 року, як вказано, "була негайно повідомлена про рішення Виконкому; і як і раніше не має права виконувати будь-яку роботу, пов'язану з аналізом зразків крові для БПС або будь-якою іншою формою антидопінгового аналізу для антидопінгових організацій, які відповідають Всесвітньому антидопінговому кодексу".

Відповідно до статті 13.7 Кодексу лабораторія може оскаржити рішення в Спортивному арбітражному суді протягом 21 дня з моменту отримання рішення.

Що було раніше

Діяльність лабораторії була припинена ще в січні 2020 року, після позбавлення Російського антидопінгового агентства статусу відповідності в грудні 2019 року.

9 грудня 2019 року WADA на чотири роки відсторонило Росію від міжнародних змагань — у тому числі Олімпіад та чемпіонатів світу.

Приводом для цього стали виявлені маніпуляції з даними лабораторії і допінг-пробами.