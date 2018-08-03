WADA частично приостановило работу лаборатории в Стокгольме

WADA выявило несоответствие ISL в одном из методов проверки допинг-проб, которым пользовалась лаборатория. Отмечается, что независимый дисциплинарный комитет проведет разбирательство по данному поводу и передаст свои рекомендации председателю исполкома WADA. Стокгольмская лаборатория продолжит свою работу, однако не сможет принимать допинг-пробы, для проверки которых необходимо использовать метод, не соответствующий критериям WADA. Уже имеющиеся пробы для проверки этим способом будут перевезены в другую лабораторию, имеющую аккредитацию WADA.

“Такой тип частичной приостановки позволит контролировать лабораторию в Стокгольме. Санкции продлятся до того момента, пока не произойдет возврат к стандарту”, — говорится в сообщении.

Согласно ISL, WADA отвечает за аккредитацию и повторную аккредитацию антидопинговых лабораторий, обеспечивая тем самым соблюдение высоких стандартов качества. Мониторинг лабораторий проводится совместно Международной организацией по стандартизации (ISO) и независимыми национальными аккредитационными органами.

Как сообщал УНН, весной этого года наблюдатели WADA пожаловались на агрессивное поведение персонала сборных на ОИ-2018.