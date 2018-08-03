WADA частково призупинило роботу лабораторії в Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) частково призупинило діяльність стокгольмської лабораторії, розташованій у клініці Каролінського університету, через невідповідність міжнародним стандартом для лабораторій (ISL). Про це повідомляється на сайті організації, передає УНН.
WADA виявило невідповідність ISL в одному з методів перевірки допінг-проб, яким користувалася лабораторія. Відзначається, що незалежний дисциплінарний комітет проведе розгляд з цього приводу і передасть свої рекомендації голові виконкому WADA. Стокгольмська лабораторія продовжить свою роботу, проте не зможе приймати допінг-проби, для перевірки яких необхідно використовувати метод, який не відповідає критеріям WADA. Вже наявні проби для перевірки цим способом будуть перевезені в іншу лабораторію, яка має акредитацію WADA.
“Такий тип часткового припинення дозволить контролювати лабораторію у Стокгольмі. Санкції триватимуть до того моменту, поки не відбудеться повернення до стандарту”, — йдеться у повідомленні.
Згідно ISL, WADA відповідає за акредитацію і повторну акредитацію антидопінгових лабораторій, забезпечуючи тим самим дотримання високих стандартів якості. Моніторинг лабораторій проводиться спільно Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) і незалежними національними акредитаційними органами.
Як повідомляв УНН, навесні цього року спостерігачі WADA поскаржилися на агресивну поведінку персоналу збірних на ОІ-2018.