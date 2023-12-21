Взрывы в Херсоне - МВА

В Херсоне взрывы. Оккупанты бьют по городу с оккупированного левобережья. Об этом сообщил председатель МВА Роман Мрочко, передает УНН.

В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ периодически обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Держитесь подальше от окон! Не не находитесь на открытом пространстве! - написал глава МВА Херсона.

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Российские войска сегодня утром атаковали село Тягинка в Херсонской области. В результате этой атаки погибла 54-летняя местная жительница

Напомним,

Били по областному Центру захватчики и прошлой ночью. Тогда оккупанты ударили по одному из отделений медицинского учреждения. Оно серьезно повреждено.

По словам председателя ОГА, "прилетело" и по жилому дому, в котором находились люди. "Только чудом никто не пострадал", - отметил Александр Прокудин