Взрывы прогремели в Одессе - СМИ
Киев • УНН
В Одессе прогремели взрывы. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях.
В Одессе прогремели взрывы, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Как сообщили в Воздушных силах, что зафиксировали группу "шахедов" в направлении Одессы.
Кроме того, глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей Одессы находиться в укрытиях.
Добавим
Ранее беспилотники атаковали Одесскую область. В Силах обороны юга сообщили о работе ПВО.
"Силы противовоздушной обороны работают!" Им не мешайте, в сеть ничего не выкладывайте!" - было указано в сообщении.
Взрывы прогремели в Одессе - СМИ
В Одессе прогремели взрывы. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях.
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