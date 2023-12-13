Взрывы прогремели в Одессе - СМИ

Favbet присоединился к Операции "Единство-2. Новогодний салют" и внес 10 млн грн на закупку FPV-дронов

Общая цель сбора - 220 млн грн на FPV-дроны с боеприпасами для Вооруженных Сил Украины. 3000 FPV-дронов с тепловизорами и 2000 с дневными камерами приобретут за рубежом и укомплектуют кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями украинского производства.