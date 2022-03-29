Уже более 200 тысяч украинцев воспользовались чат-ботом "єВорог"

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"От начала наступления руzни более 200 000 украинцев воспользовались чат-ботом єВорог, чтобы сообщить о местонахождении русских солдат и их техники. Эти сообщения в режиме реального времени помогли украинским защитникам уничтожить большое количество оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним

В Украине создали чат-бот "єВорог", с помощью которого люди могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники.