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Уже более 200 тысяч украинцев воспользовались чат-ботом "єВорог"

Киев • УНН

 • 80329 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Чат-ботом "єВорог" для информирования о расположении российских военных уже воспользовались более 200 тысяч граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию.

Уже более 200 тысяч украинцев воспользовались чат-ботом "єВорог"

Цитата

"От начала наступления руzни более 200 000 украинцев воспользовались чат-ботом єВорог, чтобы сообщить о местонахождении русских солдат и их техники. Эти сообщения в режиме реального времени помогли украинским защитникам уничтожить большое количество оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним

В Украине создали чат-бот "єВорог", с помощью которого люди могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники.

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