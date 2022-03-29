Вже понад 200 тисяч українців скористалися чат-ботом "єВорог"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Чат-ботом "єВорог" для інформування про розташування російських військових вже скористалися більш як 200 тисяч громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію.
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"Від початку наступу руzні понад 200 000 українців скористалися чат-ботом єВорог, щоб повідомити про місцезнаходження російських солдатів та їхньої техніки. Ці повідомлення в режимі реального часу допомогли українським захисникам знищити велику кількість окупантів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
В Україні створили чат-бот "єВорог", за допомогою якого люди можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.