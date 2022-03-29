Вже понад 200 тисяч українців скористалися чат-ботом "єВорог"

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"Від початку наступу руzні понад 200 000 українців скористалися чат-ботом єВорог, щоб повідомити про місцезнаходження російських солдатів та їхньої техніки. Ці повідомлення в режимі реального часу допомогли українським захисникам знищити велику кількість окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

В Україні створили чат-бот "єВорог", за допомогою якого люди можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.