Уже 291 киевлянин протестирован на коронавирус

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108814 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110796 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109315 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119814 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102390 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106431 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106882 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131713 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130520 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 191164 просмотра

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Уже 291 киевлянин протестирован на коронавирус

Уже 291 киевлянин протестирован на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 9383 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Всего на сегодняшний день 291 житель столицы протестирован на коронавирус. Всего в городе подтверждено три случая заболевания. Об этом сказал мэр Виталий Кличко в четверг во время брифинга, передает УНН.

“За прошедшие сутки сожалению зарегистрирован еще один случай коронавируса. То есть в столице на сегодня три подтвержденных случаях”, — сказал городской голова.

По его словам, пока больной находится дома на самоизоляции, получает лечение под наблюдением врачей.

“На сегодняшний день протестировано на коронавирус 291 киевлянин”, — отметил Кличко.

Напомним, в Украине на утро 20 марта зафиксировано 26 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за предыдущие сутки в Центр общественного здоровья МОЗ Украины поступило 56 подозрений на коронавирус.

Украинские Национальные Новости

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