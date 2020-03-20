Уже 291 киевлянин протестирован на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Всего на сегодняшний день 291 житель столицы протестирован на коронавирус. Всего в городе подтверждено три случая заболевания. Об этом сказал мэр Виталий Кличко в четверг во время брифинга, передает УНН.
“За прошедшие сутки сожалению зарегистрирован еще один случай коронавируса. То есть в столице на сегодня три подтвержденных случаях”, — сказал городской голова.
По его словам, пока больной находится дома на самоизоляции, получает лечение под наблюдением врачей.
“На сегодняшний день протестировано на коронавирус 291 киевлянин”, — отметил Кличко.
Напомним, в Украине на утро 20 марта зафиксировано 26 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за предыдущие сутки в Центр общественного здоровья МОЗ Украины поступило 56 подозрений на коронавирус.