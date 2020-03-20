Вже 291 киянин протестований на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Всього на сьогоднішній день 291 мешканець столиці протестований на коронавірус. Всього в місті підтверджено три випадки захворювання. Про це сказав міський голова Віталій Кличко у четвер під час брифінгу, передає УНН.
“За минулу добу нажаль зареєстрований ще один випадок коронавірусу. Тобто в столиці на сьогодні три підтверджені випадки”, — сказав міський голова.
З його слів, наразі хворий перебуває вдома на самоізоляції, отримує лікування під наглядом лікарів.
“На сьогоднішній день протестовано на коронавірус 291 киянин”, — зазначив Кличко.
Нагадаємо, в Україні на ранок 20 березня зафіксовано 26 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за попередню добу до Центру громадського здоров’я МОЗ України надійшло 56 підозр на коронавірус.