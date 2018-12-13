Въезды в Киев для грузовиков пока открыты
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Соответствующие службы готовы к перекрытию въездов в Киев для грузовиков, однако пока такой необходимости нет. Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага в комментарии корреспонденту УНН.
"Сейчас полицейские готовы перекрыть в случае такой необходимости, но это будет зависеть от тех осадков, которые мы получим. Если осадки усилятся и коммунальная техника не будет справляться с расчисткой дороги, может быть, это будет применено. Если же осадки будут такой интенсивности, как в течение дня, то техника справится. Коллапса, заторов пока нет", - отметила пресс-секретарь.
По ее словам, ограничительные меры были применены в Киеве вчера вечером с 16.00 до 21.00 и сегодня утром с 6.00 до 9.00.
По состоянию на 17.30 осадков в центральной части столицы не наблюдается.
Напомним, водителей предупредили о ограничениях на въезд грузовиков в столицу утром в четверг в связи с непогодой.
На выходных, 15-16 декабря, в Украине преимущественно будет морозная и бесснежная погода.