В'їзди до Києва для вантажівок поки відкриті
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Відповідні служби готові до перекриття в'їздів до Києва для вантажівок, однак поки що такої потреби немає. Про це повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага в коментарі кореспонденту УНН.
"Нині поліцейські готові перекрити у разі такої необхідності, але це залежатиме від тих опадів, які ми матимемо. Якщо опади посиляться і комунальна техніка не буде справлятися із розчищенням дороги, то, можливо, це буде застосовано. Якщо ж опади будуть такої інтенсивності, як протягом дня, то техніка справиться. Колапсів, заторів наразі немає", - зазначила речниця.
За її словами, обмежувальні заходи були застосовані в Києві вчора ввечері з 16.00 до 21.00 і сьогодні зранку з 6.00 до 9.00.
Станом на 17.30 опадів у центральній частині столиці не спостерігається.
Нагадаємо, водіїв попередили про обмеження на в'їзд вантажівок до столиці вранці у четвер у зв'язку з негодою.
Вихідними 15-16 грудня в Україні переважно буде морозна й безсніжна погода.