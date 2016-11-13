Въезд грузовиков в Киев ограничат сегодня с 18:00
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. С 18:00 в воскресенье на въездах в Киев будут вводить частичные ограничения для крупногабаритного транспорта. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
"В связи с осложнением погодных условий с 18:00 13 ноября на всех въездах в город вводится частичное ограничение для крупногабаритного транспорта", - говорится в сообщении.
Так, представители управления патрульной полиции в г. Киеве будут регулировать въезд в город грузовиков, чтобы они не создавали препятствия для работы снегоуборочной техники.
В случае изменения погодных условий почасовый режим въезда грузового транспорта в пределы города Киева будут корректировать.
В КГГА также уточнили, что въезд крупногабаритного транспорта будет закрыт полностью с 06:00 14 ноября.