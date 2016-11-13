В’їзд вантажівок до Києва обмежать сьогодні з 18:00
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. З 18:00 у неділю на в’їздах до Києва вводитимуть часткові обмеження для великогабаритного транспорту. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“У зв’язку з ускладненням погодних умов з 18:00 13 листопада на всіх в’їздах у місто вводиться часткове обмеження для великогабаритного транспорту”, — йдеться у повідомленні.
Так, представники управління патрульної поліції в м. Києві регулюватимуть в’їзд у місто вантажівок, аби вони не створювали перешкоди для роботи снігоприбиральної техніки.
У разі зміни погодних умов почасовий режим в’їзду вантажного транспорту в межі міста Києва корегуватимуть.
У КМДА також уточнили, що в’їзд великогабаритного транспорту буде закрито повністю з 06:00 14 листопада.