Въезд в Киев крупногабаритного транспорта в воскресенье будет перекрыт - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Въезд в Киев крупногабаритного транспорта в воскресенье будет перекрыт, учитывая сложные погодные условия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Столичные власти напомнили, что, по прогнозу синоптиков, начиная с ночи 13 ноября и до конца дня 14 ноября в столице ожидается сильный снегопад.
"Так, учитывая сложные погодные условия, в воскресенье будет перекрыт въезд в город крупногабаритного транспорта", - говорится в сообщении.
Городская власть обратилась ко всем водителям с просьбой по возможности не пользоваться в воскресенье собственным авто и отдавать предпочтение общественному транспорту. "Это очень необходимо для качественной и своевременной уборки снега в условиях снегопада, и значительно ускорит работу коммунальных служб и позволит избежать возникновения заторов на дорогах города", - пояснили в КГГА.
Указано, что в настоящее время к работе готовы 318 единиц снегоуборочных авто и около 400 единиц техники для уборки в межквартальных проездах, а в случае затяжных снегопадов подписаны договоры на привлечение дополнительно 183 единиц техники сторонних организаций.