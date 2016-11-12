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Въезд в Киев крупногабаритного транспорта в воскресенье будет перекрыт - КГГА

Въезд в Киев крупногабаритного транспорта в воскресенье будет перекрыт - КГГА

Киев • УНН

 • 8358 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Въезд в Киев крупногабаритного транспорта в воскресенье будет перекрыт, учитывая сложные погодные условия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Столичные власти напомнили, что, по прогнозу синоптиков, начиная с ночи 13 ноября и до конца дня 14 ноября в столице ожидается сильный снегопад.

"Так, учитывая сложные погодные условия, в воскресенье будет перекрыт въезд в город крупногабаритного транспорта", - говорится в сообщении.

Городская власть обратилась ко всем водителям с просьбой по возможности не пользоваться в воскресенье собственным авто и отдавать предпочтение общественному транспорту. "Это очень необходимо для качественной и своевременной уборки снега в условиях снегопада, и значительно ускорит работу коммунальных служб и позволит избежать возникновения заторов на дорогах города", - пояснили в КГГА.

Указано, что в настоящее время к работе готовы 318 единиц снегоуборочных авто и около 400 единиц техники для уборки в межквартальных проездах, а в случае затяжных снегопадов подписаны договоры на привлечение дополнительно 183 единиц техники сторонних организаций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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