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В’їзд до Києва великогабаритного транспорту в неділю буде перекрито - КМДА

В’їзд до Києва великогабаритного транспорту в неділю буде перекрито - КМДА

Київ • УНН

 • 8358 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. В’їзд до Києва великогабаритного транспорту в неділю буде перекрито, враховуючі складні погодні умови, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Столична влада нагадалм, що, за прогнозом синоптиків, починаючи з ночі 13 листопада і до кінця дня 14 листопада в столиці очікується сильний снігопад.

"Так, враховуючі складні погодні умови, в неділю буде перекрито в’їзд до міста великогабаритного транспорту", - йдеться у повідомленні.

Міська влада звернулася до усіх водіїв із проханням, за можливості, не користуватися у неділю власним авто і віддавати перевагу громадському транспорту. "Це дуже необхідно для якісного та своєчасного прибирання снігу в умовах снігопаду, та значно прискорить роботу комунальних служб і дозволить уникнути виникнення заторів на дорогах міста", - пояснили у КМДА.

Вказано, що на цей час до роботи готові 318 одиниць снігоприбиральних авто та близько 400 одиниць техніки для прибирання в міжквартальних проїздах, а на випадок затяжних снігопадів підписано договори на залучення додатково 183 одиниць техніки сторонніх організацій.

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