Вьетнам упрекнул Китай и Филиппины в действиях в Южнокитайском море
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Вьетнам в четверг раскритиковал недавнее поведение китайского исследовательского корабля и филиппинской береговой охраны в Южнокитайском море, обвинив своих соседей в действиях, нарушающих его суверенные права, информирует Reuters, передает УНН.
Южно-Китайское море один из важнейших торговых путей в мире и канал для ежегодных морских перевозок на сумму более 3 триллионов долларов.
В последние дни китайские и вьетнамские суда неоднократно сталкивались, когда китайское исследовательское судно перемещалось в пределах исключительной экономической зоны Ханоя, что, по словам экспертов, вероятно, было исследованием. Такие действия обычно считаются враждебными, если они проводятся без предупреждения.
Филиппины отрицали размещение навигационных буев в пяти районах своей экономической зоны для утверждения суверенитета над спорными островами Спратли, на части которых также претендует Вьетнам.
Китай заявил, что научные исследования являются нормальной деятельностью в районах, находящихся под юрисдикцией Китая.
Китай заявляет, что почти всё Южнокитайское море является его территорией, основываясь на старых картах, включая воды, находящиеся в экономической зоне Вьетнама и четырёх других стран Юго-Восточной Азии.
Детали
В ответ на просьбу о комментарии официальный представитель министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг заявил на пресс-конференции, что эти суды «нарушают суверенные права и юрисдикцию Вьетнама», который принимает «надлежащие меры» для защиты своих прав.
Отвечая на вопрос о действиях Филиппин, Ганг указал: «Вьетнам решительно выступает против всех действий, которые нарушают суверенные права Вьетнама».