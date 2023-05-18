В'єтнам дорікнув Китаю та Філіппінам у діях в Південнокитайському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. В'єтнам у четвер розкритикував нещодавню поведінку китайського дослідницького корабля та філіппінської берегової охорони у Південнокитайському морі, звинувативши своїх сусідів в діях, що порушують його суверенні права, інформує Reuters, передає УНН.
Південнокитайське море одне з найважливіших торгових шляхів у світі та канал для щорічних морських перевезень на суму понад 3 трильйони доларів.
В останні дні китайські та в'єтнамські судна неодноразово стикалися, коли китайське дослідницьке судно переміщалося в межах виключної економічної зони Ханоя, що, за словами експертів, ймовірно, було дослідженням. Такі дії зазвичай вважаються ворожими, якщо вони проводяться без попередження.
Філіппіни заперечили розміщення навігаційних буїв у п'яти районах своєї економічної зони для затвердження суверенітету над спірними островами Спратлі, на частини яких також претендує В'єтнам.
Китай заявив, що наукові дослідження є нормальною діяльністю у районах, що знаходяться під юрисдикцією Китаю.
Китай заявляє, що майже все Південнокитайське море є його територією, ґрунтуючись на старих картах, включаючи води, що перебувають в економічній зоні В'єтнаму та чотирьох інших країн Південно-Східної Азії.
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У відповідь на прохання про коментар офіційний представник міністерства закордонних справ В'єтнаму Фам Тху Ханг заявив на пресконференції, що ці суди «порушують суверенні права та юрисдикцію В'єтнаму», який вживає «належних заходів» для захисту своїх прав.
Відповідаючи на питання про дії Філіппін, Ганг вказав: «В'єтнам рішуче виступає проти всіх дій, які порушують суверенні права В'єтнаму».