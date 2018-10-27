Заключенные в колониях в этом году уже прочитали почти 130 тыс. книг
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На начало октября 2018 года в учреждениях исполнения наказаний осужденным было выдано для чтения более 128 тыс. книг. Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.
"Более 128 тыс. книг было выдано читателям. Также за отчетный период более 15 тыс. осужденных подписали периодические издания", - рассказал Чернышов.
Он сообщил, что библиотечный фонд исправительных колоний насчитывает около 1 млн экземпляров художественной и публицистической литературы и в среднем составляет около 18 книг на одного осужденного.
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По его словам, в колониях не только читают, но и посещают кружки. В частности, уточнил чиновник, сегодня в учреждениях исполнения наказаний организовано и действует 403 кружков и секций художественной самодеятельности и прикладного искусства осужденных.
"В наших учреждениях функционирует 15 духовых оркестров и 38 вокально-инструментальных ансамблей", - добавил он.
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Кроме того, Чернышов рассказал, что осужденные занимаются спортом, участвуют в спортивных соревнованиях. И для этого, отметил он, в 65% учреждений оборудованы стадионы, в 61% - спортзалы и во всех учреждениях - спортплощадки (95 стадионов, 90 спортзалов и 534 спортплощадки).
Как сообщал УНН, на начало октября 2018 года в учреждениях исполнения наказаний 596 осужденных получали пенсию.