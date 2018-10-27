В’язні у колоніях у цьому році вже прочитали майже 130 тис. книг
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На початок жовтня 2018 року в установах виконання покарань засудженим було видано для читання більше 128 тисяч книг. Про це повідомив УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.
“Більше 128 тис. книг було видано читачам. Також за звітний період більше 15 тис. засуджених передплатили періодичні видання”, — розповів Чернишов.
Він повідомив, що бібліотечний фонд виправних колоній налічує близько 1 млн примірників художньої та публіцистичної літератури і в середньому становить майже 18 книг на одного засудженого.
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За його словами, у колоніях не лише читають, а й відвідують гуртки. Зокрема, уточнив посадовець, на сьогодні в установах виконання покарань організовано та діє 403 гуртка та секцій художньої самодіяльності і прикладного мистецтва засуджених.
“В наших установах функціонує 15 духових оркестрів та 38 вокально-інструментальних ансамблі”, — додав він.
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Крім того, Чернишов розповів, що засуджені займаються спортом, беруть участь у спортивних змаганнях. І для цього, зауважив він, у 65% установ обладнано стадіони, у 61% — спортзали та в усіх установах — спортмайданчики (95 стадіонів, 90 спортзалів та 534 спортмайданчики).
Як повідомляв УНН, на початок жовтня 2018 року в установах виконання покарань 596 засуджених до позбавлення волі отримували пенсію.